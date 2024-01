Grund zur Freude für Patterson-Anleger!

Die Patterson Cos haben in den letzten 12 Monaten von den Analysten eine insgesamt positive Bewertung erhalten. Von insgesamt 1 Kaufempfehlung, 0 neutralen Empfehlungen und 0 negativen Einschätzungen ergibt sich ein durchschnittliches Kursziel von 37 USD, was einem potenziellen Anstieg um 25,38 Prozent entspricht. Das Analystenrating für die Aktie lautet daher "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen eher neutral, wobei an drei Tagen positive Themen dominierten und an vier Tagen eher negative Diskussionen stattfanden. Die Anleger zeigten sich ebenfalls besorgt über negative Themen im Zusammenhang mit Patterson Cos, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Patterson Cos-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 29,5 USD lag, was nahe dem aktuellen Kursniveau von 29,51 USD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt eine neutrale Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Patterson Cos-Aktie sowohl kurzfristig als auch auf 25-Tage-Basis überverkauft ist. Dies führt zu einer positiven Bewertung für den RSI der letzten 7 Tage und ebenfalls für den RSI25.

Insgesamt ergibt sich aus der Analyse eine positive Einschätzung für die Patterson Cos-Aktie.