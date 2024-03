Grund zur Freude für Pacific Industrial-Anleger!

Das Sentiment und der Buzz rund um Aktien dienen als Maßstab für die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet. Wir haben die Aktie von Pacific Industrial auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine "Neutral"-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Pacific Industrial weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Dies entspricht einem "Neutral"-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Pacific Industrial bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Pacific Industrial aktuell bei 1385,19 JPY. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Der Aktienkurs selbst ging bei 1730 JPY aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +24,89 Prozent aufgebaut. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) hat derzeit ein Niveau von 1458,82 JPY angenommen. Dies entspricht für die Pacific Industrial-Aktie einer aktuellen Differenz von +18,59 Prozent und damit einem "Gut"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Pacific Industrial wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Dadurch erhält Pacific Industrial auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Pacific Industrial liegt bei 5,18, womit die Situation als überverkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Gut". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Pacific Industrial bewegt sich bei 26, was als Indikator für eine überverkaufte Situation gilt und ebenfalls ein "Gut" bedeutet. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut".