Grund zur Freude für Oxfordanopore Technologies-Anleger!

Die Oxford Nanopore-Aktie wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. Dieses Rating basiert auf 4 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die innerhalb der letzten zwölf Monate abgegeben wurden. Im vergangenen Monat gab es keine Analystenupdates zu Oxford Nanopore. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (424,67 GBP) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 180,68 Prozent. Dies entspricht einer "Gut"-Empfehlung. Insgesamt erhält Oxford Nanopore also eine "Gut"-Bewertung in diesem Analyseabschnitt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Oxford Nanopore beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 53,68 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 51,04 im neutralen Bereich. Somit erhält die Aktie in Bezug auf den RSI eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Stimmungen rund um Oxford Nanopore insgesamt positiv sind, während überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Gut" einzustufen ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität im Netz nur schwach war, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Oxford Nanopore in diesem Bereich führt.