Grund zur Freude für Ocado-Anleger!

In den letzten zwölf Monaten hat Ocado insgesamt 5 Analystenbewertungen erhalten, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Neutral" ist. Diese setzt sich aus einer "Gut"-Bewertung, zwei "Neutral"-Bewertungen und zwei "Schlecht"-Bewertungen zusammen. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 640,2 GBP ergibt sich ein Abwärtspotential von -6,65 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung für die Aktie.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Ocado-Aktie eine "Gut"-Bewertung sowohl im Vergleich zu dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage. Der aktuelle Kurs liegt jeweils deutlich über dem gleitenden Durchschnitt.

In den sozialen Medien wurde Ocado in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Allerdings wurden auch 5 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Im Branchenvergleich hat Ocado in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +7,83 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche erzielt. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Performance von Ocado um 13,87 Prozent über dem Durchschnitt.

Basierend auf diesen Bewertungen erhält das Unternehmen in der Kategorie Branchenvergleich ein "Gut"-Rating.