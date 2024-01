Grund zur Freude für OP Bancorp-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Alkermes":

Op schüttet derzeit eine Dividendenrendite von 5,5 % aus, was 133,31 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 138,82 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags im Vergleich zum Durchschnitt.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Op-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 9,04 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 11,01 USD weicht somit um +21,79 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 9,28 USD eine Abweichung von +18,64 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Op-Aktie erhält somit eine insgesamt positive Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Beim Relative Strength Index (RSI) wird deutlich, dass die Aktie von Op momentan weder als überkauft noch als überverkauft eingestuft wird, da der 7-Tage-RSI bei 50 Punkten liegt. Auf der 25-Tage-Basis hingegen wird die Aktie als überverkauft bewertet, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Op bei 5,56 liegt, was 64 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 15,42. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.