Grund zur Freude für NuVista Energy-Anleger!

Der Aktienkurs von Nuvista Energy zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energiesektor eine Rendite von -6,09 Prozent, was mehr als 3 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ebenso liegt die mittlere Rendite der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche in den letzten 12 Monaten bei -2,63 Prozent, und auch hier liegt Nuvista Energy mit 3,46 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysten bewerten die Nuvista Energy-Aktie aktuell als "Gut". Dieses Rating setzt sich aus 5 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Nuvista Energy vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 15,04 CAD, was einem Aufwärtspotential von 31,32 Prozent entspricht. Alles in allem erhält Nuvista Energy eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Nuvista Energy liegt der RSI7 aktuell bei 12,74 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine weniger starke Schwankung im Vergleich. Nuvista Energy ist hier weder überkauft noch -verkauft und wird daher mit "Neutral" eingestuft. Zusammen erhält das Nuvista Energy-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv für Nuvista Energy. Aus den diversen Kommentaren und Wortmeldungen ergibt sich eine positive Bewertung. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung insgesamt.