Grund zur Freude für Novartis-Anleger!

Der Aktienkurs von Novartis hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,72 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um 6,96 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +3,76 Prozent für Novartis bedeutet. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor konnte Novartis mit einer Rendite von 5,08 Prozent im letzten Jahr um 5,64 Prozent über dem Durchschnitt liegen. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Novartis in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Mit einer Dividendenrendite von 3,62 Prozent liegt Novartis 1,31 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 2,31 Prozent in der "Arzneimittel"-Branche. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich als lukratives Investment angesehen und von der Redaktion mit einer "Gut"-Bewertung versehen.

Die Diskussionsintensität im Internet kann die Stimmung bezüglich Aktien verstärken oder verändern. Bei Novartis haben wir eine langfristig starke Aktivität in Bezug auf Diskussionen gemessen und daher dieser Signal die Bewertung "Gut" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Daher kommt das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild auf "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Novartis in den sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die ausgewertet wurden, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Schlecht" erhält. Die Analyse wurde um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert, wobei sich 0 Schlecht- und 2 Gut-Signale zeigten. Aus diesem Bild lässt sich auf dieser Stufe eine "Gut" Empfehlung ableiten. Damit ergibt sich unserer Einschätzung nach insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

