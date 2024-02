Grund zur Freude für Nishimatsu Const-Anleger!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie der Nishimatsu Construction als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Nishimatsu Construction-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 22,82, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 33,1, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Nishimatsu Construction notiert mit einem Kurs von 4376 JPY derzeit +9,41 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +18,43 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Nishimatsu Construction von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Unsere Redaktion kommt bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine "Gut"-Einstufung erlaubt. In den vergangenen Tagen wurden hingegen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei Nishimatsu Construction wurde langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion intensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu dem Gesamtergebnis einer "Neutral"-Einstufung für das langfristige Stimmungsbild führt.