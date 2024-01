Grund zur Freude für Nestle-Anleger!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nestle liegt mit 26,87 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche und um 7 Prozent höher als der Durchschnittswert von 25. Dies lässt die Aktie auf den ersten Blick als teurer erscheinen und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über Nestle in den sozialen Medien, was zu einer positiven Stimmung unter den Marktteilnehmern führte. Aufgrund der geringeren Diskussion über Nestle und der abnehmenden Aufmerksamkeit erhält die Aktie jedoch eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Nestle schüttet derzeit leicht niedrigere Dividenden als der Branchendurchschnitt aus, was zu einer neutralen Einstufung der Dividendenpolitik führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Nestle zeigt, dass die Aktie auf 7-Tage-Basis überverkauft ist und daher mit "Gut" bewertet wird. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Nestle-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt.