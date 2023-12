Grund zur Freude für Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical-Anleger!

Die Nanjing King-friend Biochemical Pharmaceutical wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 13,98 CNH, während der Kurs der Aktie bei 16,13 CNH liegt, was einer Abweichung von +15,38 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 13,36 CNH zeigt eine Abweichung von +20,73 Prozent, was ebenfalls als "Gut" bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, weshalb dem langfristigen Stimmungsbild die Bewertung "Schlecht" zugeordnet wird. Zudem ergab der Branchenvergleich Aktienkurs eine Unterperformance der Aktie, wodurch auch hier die Gesamtbewertung auf "Schlecht" festgelegt wird.

Des Weiteren wurde der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für die Nanjing King-friend Biochemical Pharmaceutical analysiert. Der RSI7 liegt bei 35,33 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Hingegen zeigt der RSI25 einen Wert von 19,22, was auf eine Überverkauftheit der Aktie hinweist. Insgesamt erhält die Nanjing King-friend Biochemical Pharmaceutical damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.