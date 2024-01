Grund zur Freude für Monster Beverage-Anleger!

Der Aktienkurs von Monster Beverage verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 7,8 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Getränke"-Branche im Durchschnitt um -11,51 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +19,3 Prozent für Monster Beverage entspricht. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 158,08 Prozent, wobei Monster Beverage 150,28 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird das Rating in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Monster Beverage liegt derzeit bei 36, was bedeutet, dass die Börse 36,33 Euro für jeden Euro Gewinn von Monster Beverage zahlt. Dies ist 3 Prozent weniger als der Durchschnittswert in der Branche, der bei 37 liegt. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" und unterbewertet eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen eine positive Veränderung bei Monster Beverage festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt eine Tendenz hin zu besonders positiven Themen, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Die Stärke der Diskussion zeigt eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was ebenfalls mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält Monster Beverage daher für diese Stufe ein "Gut".

Die Dividendenrendite beträgt 0 Prozent und liegt damit 4,08 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Getränke, 4,08). Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik von Monster Beverage daher als "Schlecht". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.