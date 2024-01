Grund zur Freude für Monopar Therapeutics-Anleger!

Die technische Analyse der Monopar Therapeutics zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,78 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,4 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -48,72 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 0,37 USD, was einem Abstand von +8,11 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit die Gesamtnote "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz um Monopar Therapeutics deuten auf eine erhöhte Aktivität und Diskussionsintensität hin. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Monopar Therapeutics-Aktie liegt aktuell bei 51, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage führen zu einer neutralen Bewertung.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 2 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vorliegen, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 15 USD, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält die Monopar Therapeutics-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung basierend auf den Analystenmeinungen.