Grund zur Freude für Miniso A-Anleger!

In den letzten Tagen war die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken größtenteils positiv. An sieben Tagen überwogen die positiven Themen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls vermehrt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Miniso gesprochen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt mit "Gut" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +5,68 Prozent, wenn der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Miniso-Aktie der letzten 200 Handelstage (40,17 HKD) mit dem aktuellen Kurs (42,45 HKD) verglichen wird. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (45,82 HKD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-7,35 Prozent), was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Miniso beträgt aktuell 16,11 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist. Die Aktie wird somit als "Gut" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI ist Miniso weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie in diesem Punkt unserer Analyse mit "Gut" bewertet.

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien hat sich für Miniso in den vergangenen Wochen deutlich verbessert. Die Aktie bekommt daher eine "Gut"-Bewertung. Die erhöhte Aktivität in den sozialen Medien deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin, weshalb Miniso auch hierfür eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.

