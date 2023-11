Grund zur Freude für Mesa Air-Anleger!

Die Mesa Air hat in den letzten Tagen einen Kurs von 0,73 USD erreicht, was +1,39 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Wenn wir jedoch die vergangenen 200 Tage betrachten, zeigt sich eine Distanz zum GD200 von -59,44 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt bewerten wir die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral".

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mesa Air bei 13. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Fluggesellschaften" (KGV von 22,02) ist die Aktie daher unterbewertet, und erhält eine Bewertung von "Gut" auf dieser Stufe.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An 12 Tagen überwogen positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation dominierte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Mesa Air diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die Dividendenrendite von Mesa Air beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,53 % für "Fluggesellschaften". Mit einer Differenz von lediglich 5,53 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende daher als "Schlecht" eingestuft.