Grund zur Freude für McDonald's-Anleger!

Per 22.09.2023, 14:35 Uhr wird für die Aktie Mcdonald's am Heimatmarkt New York der Kurs von 271.22 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Restaurants".

Mcdonald's haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Für Mcdonald's liegen aus den letzten zwölf Monaten 20 Buy, 6 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Mcdonald's vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 318,12 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (271,22 USD) könnte die Aktie damit um 17,29 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Mcdonald's-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

2. Sentiment und Buzz: Mcdonald's lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Hold"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Positiven auf, was eine Einschätzung als "Buy"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Mcdonald's in diesem Punkt die Einstufung: "Buy".

3. Dividende: Derzeit schüttet Mcdonald's nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Hotels Restaurants und Freizeit. Der Unterschied beträgt 0,81 Prozentpunkte (2,06 % gegenüber 2,87 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

