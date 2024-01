Grund zur Freude für MarkLines-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Randstad":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer eintreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Marklines herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 0,44 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und dem Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI einbringt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder eine Überkauft- noch eine Überverkauft-Situation an und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Marklines-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Stimmungsbild in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer rot an, was auf fehlende positive Diskussionen hinweist. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Es gab jedoch auch verstärkte negative Diskussionen über das Unternehmen Marklines. Als Resultat wird die Aktie von der Redaktion mit "Schlecht" bewertet. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment also eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Marklines aktuell bei 2675,22 JPY verläuft. Der Aktienkurs selbst liegt bei 2943 JPY, was einem Abstand von +10,01 Prozent entspricht und somit die Einstufung "Gut" erhält. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 2764,22 JPY, was einer Differenz von +6,47 Prozent und ebenfalls einem "Gut"-Signal entspricht. Zusammenfassend ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine Gesamtbewertung von "Gut".