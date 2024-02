Grund zur Freude für Manulife FinancialPref 3 Class 1-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Manulife beträgt derzeit 12,76 und liegt um 39 Prozent über dem Branchendurchschnitt in der Versicherungsbranche, der bei 9 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit überbewertet ist, weshalb Manulife in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die Dividendenrendite von Manulife beträgt derzeit 4,98 Prozent in Relation zum aktuellen Aktienkurs und liegt damit nur leicht über dem Durchschnitt von 4,72 Prozent für diese Aktie. Daher wird die Dividendenpolitik von Manulife von unseren Analysten als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Manulife-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 26,33 CAD lag und der aktuelle Kurs bei 33,3 CAD liegt, was einer Abweichung von +26,47 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das Unternehmen. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 29,19 CAD über dem aktuellen Schlusskurs, was einer Abweichung von +14,08 Prozent entspricht. Auf kurzfristiger Basis wird daher auch hier ein "Gut"-Rating vergeben. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" verzeichnet Manulife eine Rendite von 30,21 Prozent, was um mehr als 28 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Versicherung"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von 16,49 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Manulife mit 13,72 Prozent auch hier deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.