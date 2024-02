Grund zur Freude für MTU Aero Engines-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Die technische Analyse der Mtu Aero Engines zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 203,75 EUR liegt, während der aktuelle Aktienkurs 213,7 EUR beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +4,88 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 der vergangenen 50 Tage bei 197,15 EUR, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +8,39 Prozent ein "Gut" erhält. Insgesamt wird die Mtu Aero Engines-Aktie daher mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Auswertung der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Hinsichtlich der Diskussionsintensität aus dem letzten Monat wurde festgestellt, dass das Unternehmen mehr Beachtung erhielt als üblich und zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger verzeichnete, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Mtu Aero Engines liegt bei 41,2 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 29,05 auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Gut".

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mtu Aero Engines bei 20, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" (KGV von 31,09) unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung wird auch in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung vergeben.