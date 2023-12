Grund zur Freude für MTU Aero Engines-Anleger!

Die Mtu Aero Engines hat eine Dividendenrendite von 1,79 Prozent, was 1,39 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 3 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mtu Aero Engines liegt bei 20, während vergleichbare Unternehmen in der Branche im Durchschnitt ein KGV von 31 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt der RSI der Mtu Aero Engines einen Wert von 19,08, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 43 und wird als neutral eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für diese Kategorie führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Mtu Aero Engines Aktie war größtenteils positiv in den letzten Tagen. Die Anleger zeigen eine überwiegend positive Einstellung, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Schlecht" Bewertung dieses Kriteriums führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment bezüglich der Mtu Aero Engines Aktie.

