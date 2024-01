Grund zur Freude für Lundin Mining-Anleger!

Lundin Mining schüttet eine Dividendenrendite von 3,88 % aus, was 0,23 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 3,65 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

In den letzten 12 Monaten erzielte Lundin Mining eine Performance von 35,61 %, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -10,64 % gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +46,25 % im Branchenvergleich und führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) von Lundin Mining liegt momentan bei 57,89 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der längere RSI25 zeigt jedoch an, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Aus charttechnischer Sicht erhält Lundin Mining eine "Gut"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 10,85 CAD lag, was eine Abweichung von +8,07 % vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bedeutet. Auch im Rahmen der kurzfristigeren Analyse erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem 50-Tage-Durchschnitt liegt.

Insgesamt wird Lundin Mining also in Bezug auf Dividendenrendite, Performance im Branchenvergleich, Relative Strength Index und technische Analyse mit einem positiven Rating bewertet.