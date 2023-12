Grund zur Freude für LifeMD-Anleger!

Die Aktienanalyse von Lifemd zeigt, dass der aktuelle Kurs von 8,56 USD um +17,1 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Aktie sogar um +97,69 Prozent über dem GD200, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für beide Zeiträume führt.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen von Analysten abgegeben, was zu einer langfristigen Einstufung von "Gut" führt. Kurzfristig gesehen, gab es eine positive Einschätzung in Bezug auf die Aktie, mit 1 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Einschätzungen. Das durchschnittliche Kursziel für Lifemd liegt bei 8,5 USD, was bedeutet, dass der erwartete Kurs um -0,7 Prozent fallen könnte, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich aus den Analystenbewertungen eine Gesamteinschätzung von "Gut" für die Aktie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt derzeit bei 13,73 Punkten, was darauf hinweist, dass Lifemd überverkauft ist und somit eine positive Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine klare Überkauft- oder Überverkauft-Situation, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Lifemd ein positives Rating für diesen Abschnitt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Lifemd im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 89,12 Prozent keine Dividende aus, was zu einer negativen Bewertung führt.