Grund zur Freude für Leidos-Anleger!

Der Aktienkurs von Leidos hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 26,48 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite von Leidos jedoch um 218,51 Prozent unter dem Durchschnitt von 244,99 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt -5 Prozent. Leidos überragt diesen Wert um 31,48 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung bezüglich Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf Leidos wurde eine starke Aktivität in den Diskussionen gemessen, weshalb dem Signal die Bewertung "Gut" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung, was zu einem langfristig positiven Stimmungsbild führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Leidos besonders positiv diskutiert, mit überwiegend positiven Themen an 12 Tagen und nur einem Tag mit vorherrschend negativer Kommunikation. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation haben jedoch ergeben, dass in letzter Zeit hauptsächlich "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Leidos weist ein KGV von 17,03 auf, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 53,3. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft, da er unterbewertet ist.