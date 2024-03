Grund zur Freude für Lasalle Logiport Reit-Anleger!

Eine wichtige Kennzahl zur Einschätzung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz im Internet. Bei der Analyse der LaSalle Logiport REIT-Aktie wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Die Diskussionsintensität wurde als durchschnittlich eingestuft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In den letzten zwei Wochen wurde die LaSalle Logiport REIT-Aktie von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher auch hier eine Einstufung als neutral.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie 150046 JPY beträgt, während der aktuelle Kurs bei 158400 JPY liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Sowohl der GD200 als auch der GD50 weisen positive Abstände auf, was zu einer Gesamtnote von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die LaSalle Logiport REIT-Aktie überverkauft ist, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI der letzten 25 Tage deutet hingegen auf eine neutrale Einstufung hin.

Insgesamt ergibt die Analyse ein positives Rating für die LaSalle Logiport REIT-Aktie.