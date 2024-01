Grund zur Freude für LS Starrett-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Ls Starrett als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7-Wert beträgt 48,71, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert bei 29,17 liegt und daher für diesen Zeitraum eine "Gut"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Ls Starrett weist hier einen Wert von 4,05 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 31,31. Dies bedeutet eine Unterbewertung um 87 Prozent und führt zu einer "Gut"-Empfehlung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ebenfalls ein positives Signal zur Einschätzung und Stimmung rund um die Aktie von Ls Starrett. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

In der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs, dass die Ls Starrett derzeit als "Gut" einzustufen ist. Der GD200-Wert liegt bei 10,73 USD, während der Kurs der Aktie bei 12,14 USD liegt, was einer Abweichung von +13,14 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 10,49 USD, was einer Abweichung von +15,73 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich somit eine Einstufung als "Gut".

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Ls Starrett sowohl aufgrund des RSI, des KGVs, der Anlegerstimmung und der technischen Analyse als "Gut" einzustufen ist.