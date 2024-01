Grund zur Freude für LH-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator zur Messung der Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, der die Aufwärtsbewegungen in Bezug auf die Gesamtbewegungen setzt. Die Lh-Aktie hat einen RSI von 23,08, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher eine Bewertung als "Gut" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 45, was als neutral bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Die Dividendenrendite der Lh-Aktie beträgt 4,36 Prozent, was 1,88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite der Lh-Aktie mit 5,86 Prozent mehr als 2 Prozent über dem Durchschnitt. Die Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" verzeichnet eine mittlere Rendite von -6,25 Prozent, wobei Lh mit 12,11 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) wird die Aktie von Lh als unterbewertet angesehen, da das KGV mit 6,08 insgesamt 81 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 32,28. Daher erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".