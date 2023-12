Grund zur Freude für Kuehne &agel International ADR-Anleger!

Die Kuehne + Nagel-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 261,12 CHF verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 286,6 CHF, was einer Differenz von +9,76 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 254,85 CHF liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +12,46 Prozent über dem Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Kuehne + Nagel-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende schüttet Kuehne + Nagel eine Dividendenrendite von 5,39 % aus, was 0,42 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 5,81 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Kuehne + Nagel-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 15) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 21,33) führen zu einer "Gut"-Bewertung. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt eine positive Bewertung.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Kuehne + Nagel-Aktie aufgrund des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Mit einem KGV von 18,72 liegt die Aktie insgesamt 17 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt von 22,5. Daher erhält die Aktie auch aus fundamentaler Sicht eine "Gut"-Bewertung.