Grund zur Freude für Kontoor Brands Inc-Anleger!

Die Kontoor Brands hat laut technischer Analyse derzeit ein "Gut"-Rating. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 liegt bei 49,89 USD, was einem Kurs von 60,35 USD um +20,97 Prozent über diesem Trendsignal entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 60,2 USD zeigt mit einer Abweichung von +0,25 Prozent eine "Neutral"-Wert-Einstufung. Insgesamt wird die Aktie somit als "Gut" bewertet.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt ebenfalls interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist stark rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen erfährt eine positive Änderung, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten für die Kontoor Brands 1 mal die Einschätzung "Gut", 0 mal "Neutral" und 0 mal "Schlecht" vergeben, was langfristig zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 7,71 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 65 USD, was ebenfalls als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage führen zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating für die Kontoor Brands.