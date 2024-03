Grund zur Freude für Knorr-Bremse-Anleger!

Die technische Analyse der Knorr-Bremse-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem Aufwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 60,03 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 66,08 EUR liegt, was einer Abweichung von +10,08 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt von 58,69 EUR liegt unter dem letzten Schlusskurs von +12,59 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält die Knorr-bremse-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating auf Basis von trendfolgenden Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) der Knorr-Bremse-Aktie liegt bei 10,29, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 von 29 zeigt ebenfalls eine überverkaufte Situation an, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,76 auf, was 44 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 33,31. Diese Unterbewertung führt zu einer positiven Bewertung im Rahmen der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf die Dividende schüttet Knorr-Bremse eine Dividendenrendite von 2,53 % aus, was 0,51 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt und daher zu einer neutralen Bewertung führt.