Grund zur Freude für Kitwave-Anleger!

In den zurückliegenden 12 Monaten haben Analysten das Unternehmen Kitwave einmal mit "Gut", kein einziges Mal mit "Neutral" und ebenfalls kein einziges Mal mit "Schlecht" bewertet. Daraus ergibt sich langfristig das Rating "Gut". Auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat zeigt ein positives Bild: 1 Mal "Gut", 0 Mal "Neutral" und 0 Mal "Schlecht". Insgesamt führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Gut". Die Analysten beschäftigen sich auch mit dem aktuellen Kurs von 264 GBP und erwarten eine Entwicklung von 64,77 Prozent, wodurch ein mittleres Kursziel bei 435 GBP entsteht. Diese Entwicklung wird als "Gut" eingeschätzt, was zu einer Gesamtbewertung durch institutionelle Analysten von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation der Kitwave-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, mit einem RSI von 31,58. Daher wird die Situation als "Neutral" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Signal, da der RSI bei 44 liegt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Kitwave um -5,15 Prozent vom GD200 (278,32 GBP) entfernt ist, was aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt hingegen ein "Neutral"-Signal, da der Abstand +0,99 Prozent beträgt. Insgesamt wird daher der Kurs der Kitwave-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung bei Kitwave in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurden besonders positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt behandelt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Daher ergibt sich insgesamt zum Punkt Anleger-Stimmung die Bewertung "Gut".