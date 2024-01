Grund zur Freude für Kellogg-Anleger!

Die Kellanova-Aktie wird von Analysten derzeit als "Neutral" bewertet. In den letzten zwölf Monaten gab es keine positiven oder negativen Bewertungen, aber die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zeigt ein Aufwärtspotenzial von 22,38 Prozent. Dies entspricht einer "Gut"-Empfehlung. Die Stimmung in den sozialen Medien hat sich jedoch in den letzten Wochen negativ verändert, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Anzahl der Diskussionen über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was ebenfalls negativ bewertet wird. Trotzdem war die Stimmung in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen überwiegend positiv. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben gemischte Signale ergeben. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 12,35 Euro, was im Vergleich zu anderen Werten in der Branche als unterbewertet eingestuft wird. Insgesamt erhält die Kellanova-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung für das Anleger-Sentiment und das fundamentale KGV.

