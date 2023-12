Grund zur Freude für Jinhui Liquor-Anleger!

Die Stimmung und der Buzz um die Aktie von Jinhui Liquor wurden in einer Analyse untersucht, wobei die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Veränderung der Stimmung berücksichtigt wurden. Dabei ergab sich eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung wurde positiv bewertet. Somit erhält die Aktie von Jinhui Liquor bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Im Branchenvergleich erzielte Jinhui Liquor in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -15,5 Prozent, was eine Underperformance von -6,14 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Getränke"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite mit 5,77 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 25,84 CNH für den Schlusskurs der Jinhui Liquor-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 24,54 CNH, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Die kurzfristigere Analysebasis ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zur Bewertung der Aktie mit einem "Gut" führte. Insgesamt ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.