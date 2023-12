Grund zur Freude für Jiangxi Special Electric Motor-Anleger!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Jiangxi Special Electric Motor eingestellt waren. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ, aber die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ.

Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Neutral"-Einschätzung für Jiangxi Special Electric Motor. Die Redaktion bewertet die Anlegerstimmung insgesamt als "Neutral".

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator betrachtet, um zu zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Für die Jiangxi Special Electric Motor-Aktie beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage 12,08 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 12,69 CNH liegt, was einer Abweichung von +5,05 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt eine positive Entwicklung, da der letzte Schlusskurs von 11,9 CNH ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt, mit einer Abweichung von +6,64 Prozent. Somit wird die Jiangxi Special Electric Motor-Aktie auch auf dieser Basis mit einem "Gut"-Rating bewertet. Insgesamt erhält das Unternehmen somit auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Jiangxi Special Electric Motor beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 34,81 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 41,63, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie für den RSI insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Diskussionintensität in den sozialen Medien wurde eine starke Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" bewertet wird.