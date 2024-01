Grund zur Freude für Jiangsu Sainty-Anleger!

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie von Jiangsu Sainty eine Performance von 20,36 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche eine Outperformance von +19,12 Prozent bedeutet. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 1,09 Prozent, wobei Jiangsu Sainty 19,27 Prozent darüber lag. Aufgrund dieser Überperformance erhielt das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als eher neutral bewertet. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher eine Einstufung als "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Jiangsu Sainty derzeit bei 5,5 CNH liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 6,31 CNH erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +14,73 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die letzten 50 Tage steht derzeit bei 6,25 CNH, was die Aktie aus dieser Sicht als "Neutral" erscheinen lässt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote für Jiangsu Sainty als "Gut" vergeben.