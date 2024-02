Grund zur Freude für Janux Therapeutics-Anleger!

Die Analystenbewertung der Janux Therapeutics-Aktie zeigt eine positive langfristige Einschätzung mit 3 "Gut"-Einstufungen in den letzten zwölf Monaten. Im Vergleich dazu wurden im letzten Monat 1 "Gut"-Einstufung und keine negativen Bewertungen verzeichnet. Dies führt zu einer kurzfristig positiven Einschätzung seitens der Institutionen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 35 USD, was im Verhältnis zum aktuellen Schlusskurs von 49,75 USD eine erwartete Kursentwicklung von -29,65 Prozent bedeutet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt mit einem Wert von 1,59 eine positive Einschätzung, ebenso wie der RSI25 mit einem Wert von 8,34. Dies deutet auf eine insgesamt positive technische Bewertung hin.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden. Das Stimmungsbarometer zeigt an zehn Tagen eine positive Stimmung und keine negativen Diskussionen. Dies führt zu einer aktuellen positiven Einschätzung aufgrund des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse basierend auf dem Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von +364,09 Prozent, was charttechnisch als positiv bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weist mit einer Abweichung von +353,51 Prozent auf eine positive kurzfristige Entwicklung hin.

Insgesamt erhält die Janux Therapeutics-Aktie sowohl aus Analystenbewertung, technischer Analyse als auch aus dem Anleger-Sentiment eine positive Gesamtbewertung.