Grund zur Freude für Ivanhoe Mines-Anleger!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wie von Anlegern verzeichnet. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an fünf Tagen negative Kommunikation vorherrschte. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch vermehrt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Ivanhoe Mines gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben. Konkret gab es 3 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 1 "Gut"-Signal auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Ivanhoe Mines wurde in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet. Daher wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Ebenso konnte eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Ivanhoe Mines daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Von insgesamt 6 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Ivanhoe Mines-Aktie sind 6 Einstufungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das durchschnittliche Rating für das Wertpapier liegt somit bei "Gut". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Ivanhoe Mines vor. Die abgegebenen Kursziele ergeben einen Durchschnitt von 14,92 CAD, was bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (14,47 CAD) ausgehend um 3,09 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Neutral". Insgesamt erhält Ivanhoe Mines von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Ivanhoe Mines liegt der RSI7 aktuell bei 30,38 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 liegt bei 39,54, was ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Zusammen erhält das Ivanhoe Mines-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.