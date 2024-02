Grund zur Freude für Intel-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Intel Corp.":

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung in Bezug auf Intel wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die erhöhte Aktivität im Netz deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Intel in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Intel liegt mit einem Wert von 364,44 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 400 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" von 72. Aufgrund des verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien als "teuer" eingestuft.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Intel-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 54,11 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (61,98 USD) liegt deutlich darüber (Unterschied +14,54 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 59,18 USD, wodurch der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt (+4,73 Prozent). Somit ergibt sich auf kurzfristigerer Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung für Intel.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Intel-Aktie ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Intel-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 36,41, sowie ein Wert für den RSI25 von 39,88, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.