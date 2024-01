Grund zur Freude für IO Biotech-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Beziehung. Wir werfen einen Blick auf den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Io Biotech. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, der derzeit bei 14,75 Punkten liegt. Das bedeutet, dass Io Biotech derzeit überverkauft ist. Die Aktie wird daher als "Gut" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Io Biotech ist auch auf 25-Tage-Basis überverkauft (Wert: 27,44). Daher erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Io Biotech eher neutral diskutiert. An vier Tagen dominierten vor allem positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, stehen vor allem positive Themen im Fokus der Anleger. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Somit erhält Io Biotech insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Aktie von Io Biotech wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 3 Gut-, 0 Neutral- und 0 Schlecht-Einstufungen versehen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Gut". Es liegen keine Analystenupdates zu Io Biotech aus dem letzten Monat vor. Das Kursziel für die Aktie liegt im Durchschnitt bei 10,33 USD. Mit einem letzten Schlusskurs von 1,91 USD ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 441,01 Prozent, was mit der Einstufung "Gut" verbunden ist. Somit ergibt sich insgesamt die Einschätzung "Gut" aus der Bewertung von Analysten für die Aktie von Io Biotech.

Eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie spielt auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Io Biotech zeigte interessante Ausprägungen bei dieser Analyse. Die Diskussionsintensität hat sich stark verändert, da deutlich weniger Aktivität zu erkennen ist. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung aus der Bewertung der Redaktion.