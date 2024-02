Grund zur Freude für IAC/InterActiveCorp-Anleger!

In den letzten 12 Monaten haben Analysten sechs Mal eine positive Einschätzung für die IAC abgegeben, während sie kein einziges Mal eine neutrale oder negative Bewertung vergeben haben. Langfristig gesehen erhält der Titel somit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu IAC. Die Analysten haben auch den aktuellen Kurs von 51,29 USD im Blick und erwarten eine Entwicklung von 76,45 Prozent, wobei das mittlere Kursziel bei 90,5 USD liegt. Diese Entwicklung wird als positive Einschätzung betrachtet, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

Die Anleger-Stimmung bei IAC in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen hervorgeht. In den Diskussionen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Auch bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine positive Entwicklung für IAC. In den letzten vier Wochen konnte eine Aufhellung der Stimmungslage festgestellt werden, und auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen. Insgesamt erhält IAC auf dieser Basis ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die IAC-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 40, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 52,89 keine Über- oder Unterkauft-Situation und wird daher ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Die Gesamtanalyse der RSIs führt somit zu einem "Neutral"-Rating für die IAC-Aktie.