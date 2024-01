Grund zur Freude für IAC/InterActiveCorp-Anleger!

Die Stimmung rund um die Iac-Aktie ist überwiegend positiv, so das Ergebnis einer Analyse der sozialen Plattformen durch unsere Analysten. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen von Nutzern der sozialen Medien rund um Iac aufgegriffen. Aus diesem Grund erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Von insgesamt 7 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Iac-Aktie waren alle 7 Einstufungen "Gut". Es gab keine "Neutral" oder "Schlecht" Bewertungen, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating für das Wertpapier führt. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten belaufen sich auf 87,57 USD, was eine Steigerung um 75,99 Prozent vom letzten Schlusskurs (49,76 USD) aus bedeuten würde.

Die technische Analyse zeigt jedoch gemischte Signale. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 54,08 USD, was einer Abweichung von -7,99 Prozent vom letzten Schlusskurs von 49,76 USD entspricht und somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auf der anderen Seite liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine überkaufte Situation mit einem Wert von 70,28, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 44 und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich für die Iac-Aktie somit eine gemischte Bewertung, wobei die Stimmung als positiv eingestuft wird, die Analysten ein "Gut"-Rating vergeben, die technische Analyse jedoch zu gemischten Bewertungen führt und der RSI auf eine überkaufte Situation hinweist.