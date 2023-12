Grund zur Freude für Hudson Capital-Anleger!

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie von Freight lassen sich über einen längeren Zeitraum beobachten und auswerten. Dabei ist die Aktie besonders aktiv im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Freight in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Mit Hilfe des Relative Strength Index (RSI) lässt sich eine Aussage darüber treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Freight-Aktie beträgt aktuell 42, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Freight damit ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Freight bei 0,93 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,37 USD hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -60,22 Prozent und führt zur Bewertung "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 0,33 USD, was die Aktie mit +12,12 Prozent Abstand zu einem "Gut"-Rating führt. Zusammenfassend ergibt sich damit die Gesamtnote "Neutral".

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Freight wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. Die Anleger interessieren sich vor allem für positive Themen, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers bekommt Freight insgesamt eine "Gut"-Bewertung.