Grund zur Freude für Hornby-Anleger!

Die Hornby-Aktie wird von Experten auf Basis der technischen Analyse positiv bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 18,08 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 27,5 GBP liegt, was einer Abweichung von +52,1 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (18,26 GBP) zeigt mit dem letzten Schlusskurs eine Abweichung von +50,6 Prozent und wird ebenfalls mit einem "Gut"-Rating bedacht. Insgesamt erhält die Hornby-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass über Hornby in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert wurde. Das Stimmungsbarometer zeigte an drei Tagen grün, wobei keine negativen Diskussionen aufgezeichnet wurden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt einem Tag. Auch aktuell zeigen sich die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers bekommt Hornby insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien zeigt, dass es in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz zu verzeichnen gab. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In Bezug auf die Dividende hat die Hornby-Aktie eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,47%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigt die technische Analyse eine positive Bewertung der Hornby-Aktie, während das Anleger-Sentiment ebenfalls positiv ist. Die Bewertung des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien fällt neutral aus, während die Dividendenrendite im Vergleich zur Branchendurchschnitt einen negativen Wert aufweist.

