Grund zur Freude für Hollysys Automation-Anleger!

Die technische Analyse zeigt, dass die Hollysys Automation mit einem Kurs von 25,8 USD derzeit +0,82 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf der Grundlage der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung jedoch als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +19,5 Prozent liegt. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" für beide Zeiträume aus charttechnischer Sicht betrachtet.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche hat die Hollysys Automation in den letzten 12 Monaten eine Performance von 42,83 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Outperformance von +41,12 Prozent im Branchenvergleich, da ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um 1,71 Prozent gestiegen sind. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite jedoch bei 503,96 Prozent, was einer Unterperformance von 461,13 Prozent entspricht. Aufgrund der Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating vergeben.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Hollysys Automation bei einem Wert von 13,72 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 76,47. Dies bedeutet eine Unterbewertung von 82 Prozent und führt zu einer Einstufung als "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeigt, dass die Hollysys Automation derzeit mit einem RSI-Wert von 25,61 überverkauft ist. Daher erhält sie in dieser Hinsicht eine Einstufung als "Gut". Bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 49, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird die Einstufung für den RSI daher als "Gut" bewertet.