Grund zur Freude für Himax-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf betrachtet. Für die Himax-Aktie zeigt der RSI einen aktuellen Wert von 60,56, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 64, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist.

In Bezug auf die Dividende bietet Himax eine Rendite von 8,41 %, was 6,25 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt von 2,15 % liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung als "Gut".

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen wird die Aktie von Himax als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 14,73 insgesamt 80 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 72,87. Dies führt zu einer weiteren positiven Bewertung als "Gut".

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf Himax langfristig unterdurchschnittlich ist, was zu einer negativen Bewertung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut Messung kaum Änderungen, was zu einem insgesamt negativen langfristigen Stimmungsbild führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einstufung für den RSI, eine positive Bewertung für die Dividende und fundamentale Kennzahlen, sowie eine negative Einschätzung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet.