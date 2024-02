Grund zur Freude für Heron Therapeutics-Anleger!

Die Heron Therapeutics-Aktie erhält laut langfristiger Meinung von Analysten eine Einschätzung von "Gut". Dabei liegen insgesamt 2 Gut-Bewertungen, 0 Neutral-Bewertungen und 0 Schlecht-Bewertungen vor. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 7,5 USD, was einer potenziellen Performance von 188,46 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 2,6 USD liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie insgesamt das Rating "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Heron Therapeutics bei -10,56 Prozent, was mehr als 6 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Biotechnologie"-Branche liegt die Rendite der Aktie in den vergangenen 12 Monaten bei 2,3 Prozent darunter, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Heron Therapeutics liegt bei 63,64, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 40,52 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Stimmungsbild rund um die Aktie von Heron Therapeutics wird neben den Analysen aus Bankhäusern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bestimmt. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigen eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Heron Therapeutics weist ebenfalls eine positive Veränderung auf, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Heron Therapeutics bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".