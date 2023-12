Grund zur Freude für Health Catalyst-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Stärke der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Health Catalyst-Aktie weist der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 27 auf, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 35,93, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Health Catalyst daher eine "Gut"-Bewertung nach dem RSI.

Die Analysten bewerten die Health Catalyst-Aktie aktuell als "Gut", basierend auf 3 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten von 17 USD deutet auf ein Aufwärtspotential von 94,29 Prozent hin, was ebenfalls zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeichnet sich eine positive Veränderung in der Stimmungslage ab. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls zugenommen. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend neutral gegenüber Health Catalyst eingestellt waren. Es gab überwiegend positive Themen, während negative Diskussionen fehlten. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Insgesamt erhält Health Catalyst von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung.