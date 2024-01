Grund zur Freude für Hays ADR-Anleger!

Die technische Analyse der Hays-Aktie zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 105,99 GBP, während der aktuelle Kurs bei 107,6 GBP liegt, was einer Abweichung von +1,52 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 104,19 GBP nahe dem aktuellen Kurs (+3,27 Prozent). Insgesamt wird die Aktie daher charttechnisch als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis liegt bei 65,71 und 44,64 Punkten, was darauf hinweist, dass die Hays-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI bewertet die Aktie somit ebenfalls als "Neutral".

Analysten haben die Aktie in den letzten zwölf Monaten mit 4 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Bewertung von "Gut" führt. Das Kursziel liegt im Mittel bei 157,5 GBP, was einer erwarteten Kursentwicklung von 46,38 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Einschätzungen erhält die Hays-Aktie insgesamt die Bewertung "Gut".

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie deuten ebenfalls auf eine positive Stimmungslage hin. Die Stimmungsänderung der Anleger verbesserte sich im vergangenen Monat, und die Diskussionsintensität nahm ebenfalls zu. Daher wird auch dieser Punkt mit "Gut" bewertet.

Insgesamt erhält die Hays-Aktie aufgrund der technischen Analyse, der Analysteneinschätzungen und des Sentiments ein "Gut"-Rating.