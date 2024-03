Grund zur Freude für Hauppauge Digital-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Hauppauge Digital-Aktie liegt bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 0, was darauf hindeutet, dass Hauppauge Digital überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier als "Gut" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" nach RSI-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Hauppauge Digital derzeit als "Gut" einzustufen. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 liegt bei 0,01 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie um +6 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Ebenso ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,01 USD, was einer Abweichung von +6 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Gut" zu bewerten. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz nur schwache Aktivität hervorgebracht hat, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" in diesem Bereich führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Somit ergibt sich für Hauppauge Digital insgesamt ein "Schlecht"-Wert in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen vorwiegend positive Meinungen über die Aktie von Hauppauge Digital. Obwohl der Meinungsmarkt in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Hauppauge Digital beschäftigt war, ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Hauppauge Digital-Aktie in Bezug auf den RSI und die technische Analyse als "Gut" einzustufen ist, während das Sentiment und der Buzz eher zu einer "Schlecht"-Bewertung führen. Das Anleger-Sentiment hingegen ergibt eine "Gut"-Bewertung.