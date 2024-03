Grund zur Freude für Hasbro-Anleger!

Die Stimmung unter Anlegern für die Hasbro-Aktie hat sich in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv entwickelt. Dies basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. An neun Tagen dominierten positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren es vor allem positive Themen, die die Anleger interessierten. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Eine tiefergehende Analyse ergab jedoch, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen. Trotzdem erhält Hasbro auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hasbro-Aktie zeigt einen Wert von 10 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überverkauftheit hindeutet und eine "Gut"-Bewertung zur Folge hat. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 43,45, was auf Neutralität hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ebenfalls ein "Gut"-Rating für Hasbro.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Hasbro-Aktie bei 10,09 liegt, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" eine Unterbewertung signalisiert.

Langfristige Analysteneinschätzungen deuten ebenfalls auf eine positive Entwicklung hin. Von insgesamt vier Bewertungen liegen drei im "Gut"-Bereich, eine im "Neutral"-Bereich und keine im "Schlecht"-Bereich. Das Kursziel der Analysten für die Hasbro-Aktie liegt bei 76,25 USD, was angesichts des aktuellen Kurses von 51,75 USD eine zukünftige Performance von 47,34 Prozent bedeuten würde.

Basierend auf diesen Faktoren erhält die Hasbro-Aktie insgesamt das Rating "Gut".