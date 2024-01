Grund zur Freude für Gentrack-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit und ist daher ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Gentrack-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 54, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 41,43 führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung für Gentrack ein "Neutral"-Rating.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Gentrack-Aktie ein Durchschnittsschlusskurs von 4,21 AUD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 5,89 AUD, was eine positive Veränderung von 39,9 Prozent bedeutet und zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 5,4 AUD liegt der letzte Schlusskurs mit einem positiven Unterschied von 9,07 Prozent über dem Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Gentrack also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im letzten Monat, und auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Insgesamt führt dies zu einem "Schlecht"-Rating für die Gentrack-Aktie.