Grund zur Freude für Generac-Anleger!

In den letzten zwölf Monaten haben 15 Analystenbewertungen für die Generac-Aktie stattgefunden. Davon wurden 8 Bewertungen als "Gut", 6 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating für die Generac-Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Generac. Basierend auf den durchgeführten Ratings der Analysten liegt das durchschnittliche Kursziel bei 143,79 USD. Dies bedeutet ein Aufwärtspotential von 24,38 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 115,6 USD. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung. Insgesamt erhält Generac somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Generac beträgt 35,88, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 20,29, was eine Einstufung als "Gut" für 25 Tage ergibt. Insgesamt führt dies zu einem "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Generac bei 115,01 USD liegt, während die Aktie selbst bei 115,6 USD notiert. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 102,63 USD, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote von "Gut".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Generac eingestellt waren. Es gab sieben positive und sechs negative Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Generac daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Dies führt ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält Generac von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.